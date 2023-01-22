Конкурс по изготовлению кормушек для птиц запустили в Нижегородской области

Источник: межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА»

Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Об этом сообщает межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА».

Желающим присоединиться к акции «Хранители птиц» нужно будет соблюсти несколько условий. Для начала потребуется регистрация, после чего участник должен будет провести мастер-класс по изготовлению кормушек, слушателями которого могут стать знакомые, коллеги, школьники. Затем кормушки надо будет развесить на деревьях и опубликовать итоговый пост на платформе.

Конкурс продлится до 30 марта, после чего будут выбраны победители. Лучшим из лучших подарят книги об экологии и осознанном образе жизни, многоразовые товары, натуральную косметику и настольные игры.

В качестве подсказки нижегородцы могут воспользоваться инструкцией по созданию правильных кормушек и уходу за ними.

Птицы важны для города и его жителей. Во-первых, они регулируют численность вредных видов насекомых. Во-вторых, пение птиц вызывают позитивные эмоции у местных.

– Птицы иногда вызывают недовольство горожан, например, серые вороны, численность которых в ряде крупных городов растет год от года. Но здесь есть и другая сторона медали – серые вороны питаются преимущественно пищевыми отходами, замещая тем самым крыс, распространителей разных видов инфекций, – рассказал биолог и директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров.

Напомним, ранее мы рассказывали, как спасатели всемером достали кота нижегородки, угодившего в вентиляцию. Нижегородка Екатерина после работы как обычно выполняла свои дела по дому. Ближе к ночи женщина заметила, что любимого кота Сени нигде нет. Как выяснилось, пушистый соблазнился на воркование голубей, залез в открытую вентиляцию и провалился на глубину около пяти метров. Операция по вызволению восьмилетнего и вроде бы опытного Арсения продолжалась несколько часов. Все происходило в пятиэтажке, расположенной на улице с красноречивым названием — Геройская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!