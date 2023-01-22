Нижегородский актёр Марк Эйдельштейн снялся в ремейке фильма «Гостья из будущего»

Актер Марк Эйдельштейн. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актёр родом из Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн снялся в ремейке культового советского фильма «Гостья из будущего». Новая кинокартина с названием «Сто лет тому вперёд» выйдет на большие экраны в конце 2023 года. Об этом сообщается на сайте «Кинопоиск».

Марк Эйдельштейн сыграл в кинокартине одну из главных ролей – Коли Герасимова.

- Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. Он совсем не думает о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Ее не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама. Однажды зло, потерпевшее поражение, захочет вернуться, и все миры перемешаются. Коля и Алиса встретятся, и от этой встречи будет зависеть судьба нашей Вселенной, - сообщается в анонсе.

Главные роли в фильме также сыграли Константин Хабенский (профессор Селезнёв) и Виктория Исакова (Кира Селезнёва). Остальных актёров пока держат в секрете.

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала материал, в котором собрала самые нашумевшие и запомнившиеся фильмы, которые снимались в Нижнем Новгороде. Город неоднократно становился съемочной площадкой и появлялся во многих известных российских фильмах. Список кинокартин, снятых в регионе, велик и берёт своё начало с утраченной немой короткометражки 1914 года – «Волга и Сибирь» или «Покоритель Сибири Ермак Тимофеевич». После этого внимание к нашему городу и области не угасает, родные края появляются ещё примерно в сотне кинолент, одни из которых становятся культовыми, а другие проходными.

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