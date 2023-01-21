Система штрафов за выезд на выделенку на Гагарина может заработать в Нижнем Новгороде Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородских автомобилистов могут начать штрафовать за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта на проспекте Гагарина. Об этом сообщил директор ЦРТС Артем Бафанов в ходе прямого эфира 20 января 2023 года.

По словам Артема Бафанова, там уже установлен комплекс фотовидеофиксации на отдельных участках. Однако заработать в полную силу они смогут лишь в начале февраля 2023 года.

- В настоящее время данный состав нарушения отрабатывается в ручном режиме сотрудниками ГИБДД. Помимо организационных вопросов мы прорабатываем и технические, чтобы в перспективе данный состав можно было автоматически фиксировать через комплексы. Надеюсь, в первой декаде февраля на проспекте Гагарина в боевой режим будут включены комплексы, - подчеркнул Артем Бафанов.

Ранее сообщалось о том, комплекс фотовидеофиксации записал около 300 нарушений ПДД на Окском съезде за 1 декабря.