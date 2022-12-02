Камера зафиксировала около 300 нарушений ПДД на Окском съезде 1 декабря Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Комплекс фотовидеофиксации записал около 300 нарушений ПДД на Окском съезде за 1 декабря. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Камера фиксирует движение транспорта по выделенной полосе. В 300 нарушений за 1 декабря вошел, в том числе, проезд личных легковых и грузовых машин по «выделенке».

– Движение по выделенным полосам разрешено для общественного транспорта, школьных автобусов, такси и автомобилей аварийных служб, – напомнила Алёна Чернышова.

За нарушение этого правила дорожного движения предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей.

С начала июня 2022 года камерами были оборудованы выделенные полосы на Московском шоссе, на Окском съезде, улице Советской, а также на проспекте Гагарина.