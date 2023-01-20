Движение приостановят на участке бульвара Юбилейного в Нижнем Новгороде до 29 января. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на бульваре Юбилейном в Нижнем Новгороде до 29 января 2023 года. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке выезда с бульвара на улицу Коминтерна. Его перекроют с 9:00 21 января до 18:00 29 января.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - отметили в департаменте.

Напомним, в связи с проведением хоккейных матчей движение транспорта на участке проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде перекроют 21 и 23 января.