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НовостиОбщество20 января 2023 16:23

Движение приостановят на участке бульвара Юбилейного в Нижнем Новгороде до 29 января

Ограничения будут действовать с 21 января по 29 января
Полина ШИБАЛКИНА
Движение приостановят на участке бульвара Юбилейного в Нижнем Новгороде до 29 января.

Движение приостановят на участке бульвара Юбилейного в Нижнем Новгороде до 29 января.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на бульваре Юбилейном в Нижнем Новгороде до 29 января 2023 года. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участке выезда с бульвара на улицу Коминтерна. Его перекроют с 9:00 21 января до 18:00 29 января.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - отметили в департаменте.

Напомним, в связи с проведением хоккейных матчей движение транспорта на участке проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде перекроют 21 и 23 января.