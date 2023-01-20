Проезд у нижегородского Дворца спорта перекроют 21 и 23 января. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на участке проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде перекроют 21 и 23 января. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

Так, в связи с проведением хоккейных матчей проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29. Ограничения будут действовать с 7:00 до 20:00 21 января, а также с 7:00 до 22:00 23 января.

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, - отметили в ведомстве.

В субботу, 21 января, нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» сыграет против клуба «СКА» из Санкт-Петербурга в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в 17:00.

А в понедельник, 23 января, «Торпедо» встретится со столичным хоккейным клубом «ЦСКА» в 19:30.