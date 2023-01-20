Богородское предприятие «Ивитек» расширит производство бытовой химии. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Богородское предприятие «Ивитек» расширит производство моющих средств благодаря установке новых линий. Об этом информирует пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, компания планирует установить на действующем производстве три новые линии, что позволит создать 10 рабочих мест. Инвестиции в проект составят 30 миллионов рублей.

Ранее «Ивитек» сообщил о создании производственно-складского комплекса по изготовлению бытовой химии. Он будет состоять из лаборатории, участков приготовления жидких полуфабрикатов, изготовления тары, фасовки и комплектования. Объем инвестиций в проект составит 180 миллионов рублей.

По словам гендиректора ООО «Ивитек» Вадима Шенкера, Корпорация развития Нижегородской области оказала предприятию поддержку.

- Коллеги помогли с увеличением мощности энергоснабжения на предприятии на 150 киловатт — для нас это был сложный вопрос. Благодаря их помощи теперь мы не только можем построить новый цех, но и расширяем действующее производство, - отметил Вадим Шенкер.

Таким образом, компания «Ивитек» планирует увеличить объемы выпускаемой продукции на 40%, это до 65 тонн в сутки.