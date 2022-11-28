180 млн рублей инвестируют в комплекс по производству бытовой химии в Нижегородской области

ООО «Ивитек» инвестирует 180 млн рублей в комплекс по производству бытовой химии в Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ООО «Ивитек» планирует создать производственно-складской комплекс по изготовлению бытовой химии в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Компания «Ивитек» работает с изготовлением бытовой, строительной и промышленной химии. Целью инвестиционного проекта стало расширение действующего производства.

В новом комплексе, кроме лаборатории, будут площадки для приготовления жидких полуфабрикатов и производства тары. Также будут участки фасовки, комплектования и складов.

– Объем инвестиций в проект составит 180 миллионов рублей. К моменту открытия предприятия планируется создать 150 новых рабочих мест. Специалисты Корпорации развития подготовили для инвестора участок, соответствующий его запросу, – вблизи основных рынков сбыта продукции, – отметил руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко.

ООО «Ивитек» планирует благодаря новому комплексу увеличить объем производства моющих средств с 6-8 тысяч тонн до 30-40 тысяч тонн в год. Ориентировочно проект будет реализован в 2022 – 2025 годах.