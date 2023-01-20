Территория «Заповедного квартала» расширится в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Территорию «Заповедных кварталов» в Нижнем Новгороде расширят в 2023 году, информирует пресс-служба областного правительства.

Так, к кварталу церкви Трех Святителей добавят еще две исторические территории: «Студеный квартал», а также квартал в границах улицы Грузинской и переулка Университетского.

Примечательно, что в 2023 году в «Заповедном квартале» церкви Трех Святителей планируются работы по сохранению пяти объектов культурного наследия регионального значения. Речь идет о домах №18, 30, 38, 40 на улице Короленко и №3 на улице Славянской. Проектно-сметная документация будет готова уже весной, после чего планируется приступить к работам.

Кроме того, будут отремонтированы задний фасад и брандмауэрная стена дома №17, фасад дома №15 по улице Короленко и брандмауэрная стена между домами №20а и №22 по улице Новой.

В настоящее время в «Студеном квартале» разрабатывается концепция развития с проектом реновации усадьбы купца Щелокова. А вот в квартале улицы Грузинской – переулка Университетского приступили к реализации плана по развитию территории. Она включает в себя историко-культурный анализ архивных материалов, градостроительный анализ и разработку инвестиционных паспортов объектов.