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НовостиОбщество2 января 2023 17:26

Сад при усадьбе Щелокова в Студеном квартале Нижнего Новгорода планируют благоустроить

Благоустройство призвано подчеркнуть атмосферу усадебного сада
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Сад при усадьбе М.Ф. Щелокова в Студеном квартале Нижнего Новгорода планируют преобразить

Сад при усадьбе М.Ф. Щелокова в Студеном квартале Нижнего Новгорода планируют преобразить

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сад при усадьбе М.Ф. Щелокова в Студеном квартале Нижнего Новгорода планируют преобразить.

– Концепцию благоустройства сада подготовила студия ландшафтной архитектуры «Фьюжн» по заказу АНО «АСИРИС», – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно планам Агентства, в Студеном квартале будут проводиться работы, направленные на поэтапное сохранение и развитие территории. Концепция благоустройства предполагает озеленение сада. К повислым березам и мелколистным липам добавятся кустарники, вьющиеся растения и плодовые культуры. Кроме того, предусмотрена высадка тенелюбивых цветов. Также будут добавлены сербские ели или пихты, которые можно будет украшать на новогодние праздники.

Концепция благоустройства предполагает озеленение сада

Концепция благоустройства предполагает озеленение сада

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Точный список растений будет готов в результате технической подготовки проекта преобразования сада.

Концепция благоустройства также предусматривает минимальное освещение, покрытие дорожек и тропинок сада.

Ранее мы сообщали, что обновление «Студеного квартала» началось с субботника. 3 октября 2022 года уборкой занимались 83 человека. Они смогли собрать 30 кубометров мусора за жилыми домами и храмом.

СПРАВКА:

Главная достопримечательность Студеного квартала – усадьба М. Н. Щелокова, построенная в 1890—1903 годах. Усадебный комплекс сохранил исторические архитектурное и планировочное решения. В ансамбль входят главный дом, флигель, служебный корпус и ограда с кованой решёткой. Весь исторический комплекс сегодня — объект культурного наследия регионального значения. Перед домом-особняком купца Щелокова, в северном углу двора растет 300-летний дуб – памятник природы. В служебном корпусе усадьбы Щелокова ныне расположен католический храм – Храм Успения Пресвятой Богородицы.