Сад при усадьбе Щелокова в Студеном квартале Нижнего Новгорода планируют благоустроить

Сад при усадьбе М.Ф. Щелокова в Студеном квартале Нижнего Новгорода планируют преобразить Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сад при усадьбе М.Ф. Щелокова в Студеном квартале Нижнего Новгорода планируют преобразить.

– Концепцию благоустройства сада подготовила студия ландшафтной архитектуры «Фьюжн» по заказу АНО «АСИРИС», – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно планам Агентства, в Студеном квартале будут проводиться работы, направленные на поэтапное сохранение и развитие территории. Концепция благоустройства предполагает озеленение сада. К повислым березам и мелколистным липам добавятся кустарники, вьющиеся растения и плодовые культуры. Кроме того, предусмотрена высадка тенелюбивых цветов. Также будут добавлены сербские ели или пихты, которые можно будет украшать на новогодние праздники.

Концепция благоустройства предполагает озеленение сада Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Точный список растений будет готов в результате технической подготовки проекта преобразования сада.

Концепция благоустройства также предусматривает минимальное освещение, покрытие дорожек и тропинок сада.

Ранее мы сообщали, что обновление «Студеного квартала» началось с субботника. 3 октября 2022 года уборкой занимались 83 человека. Они смогли собрать 30 кубометров мусора за жилыми домами и храмом.

СПРАВКА:

Главная достопримечательность Студеного квартала – усадьба М. Н. Щелокова, построенная в 1890—1903 годах. Усадебный комплекс сохранил исторические архитектурное и планировочное решения. В ансамбль входят главный дом, флигель, служебный корпус и ограда с кованой решёткой. Весь исторический комплекс сегодня — объект культурного наследия регионального значения. Перед домом-особняком купца Щелокова, в северном углу двора растет 300-летний дуб – памятник природы. В служебном корпусе усадьбы Щелокова ныне расположен католический храм – Храм Успения Пресвятой Богородицы.