Более тысячи заявлений поступило в нижегородскую «Школу 800». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Свыше тысячи заявлений на зачисление детей поступило в «Школу 800» в Верхних Печерах в рамках приемной кампании. Об этом журналистам сообщил директор школы Марк Сартан в ходе пресс-тура 20 января.

- Сегодня окончен прием заявок, теперь мы будем их изучать и обрабатывать, - пояснил он.

Образовательный процесс в школе начнется с 27 февраля, а перед этим ребят ждет недельный адаптационный период, во время которого они смогут познакомиться с учреждением и педагогами. Сейчас составляется расписание занятий.

В феврале в школу зачислят 525 учеников со 2 по 8 классы. Первоклашек и выпускников пока процедура зачисления не коснется, поскольку им сложнее всего подстраиваться под изменения. Но уже с 1 сентября школа заработает на полную мощность. Она рассчитана на 1500 учеников.

Напомним, инновационный образовательный центр «Школа 800» в Нижнем Новгороде начали строить в 2020 году. Проект также предполагает открытие учебных корпусов в Автозаводском и Сормовском районах, однако они пока еще не готовы.