Больше 700 тысяч билетов купили нижегородцы по «Пушкинской карте» в 2022 году. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Более 700 тысяч билетов в разные учреждения культуры приобрели нижегородцы по «Пушкинской карте» в 2022 году. Об этом информирует в своем телеграм-канале глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, чаще всего жители региона посещали сеть кинотеатров, Нижегородский музей-заповедник (НГИАМЗ) и Театр драмы.

- В целом лидерами программы в Нижегородской области по итогам 2022 года можно назвать театры, при этом достойную конкуренцию государственным и муниципальным организациям составили частные учреждения, - отметил Глеб Никитин.

Стоит отметить, что на 2023 год уже около 200 тысяч молодых нижегородцев присоединились к проекту «Пушкинская карта». В этой программе участвует около 350 учреждений культуры в регионе.

Напомним, еще 23 учреждения Нижегородской области подключились к «Пушкинской карте» в ноябре 2022 года.