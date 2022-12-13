Еще 23 нижегородских учреждения подключились к «Пушкинской карте» в ноябре Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще 23 учреждения Нижегородской области подключились к «Пушкинской карте» в ноябре 2022 года. Всего участниками программы являются 331 учреждение культуры в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство культуры региона.

В ноябре к программе подключился Парк Победы – Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности. Также участником «Пушкинской карты» стал Парк культуры и отдыха имени А.П. Гайдара в Арзамасе. Учреждения предлагают различные образовательные и творческие программы.

Кроме того, к программе подключились Народный исторический музей и Центр развития народных промыслов и туризма Спасского района, творческо-досуговое объединение города Выкса и Княгининское культурно-досуговое объединение, а также два культурно-спортивных комплекса Балахнинского района.

– Экскурсии, концерты, спектакли, мастер-классы, лекции, квесты, кино – все это и многое другое можно найти в афише «Пушкинской карты». Хочется напомнить, что остаток на карте не переносится на 2023 год, а сгорает. И чтобы этого избежать, можно с пользой провести оставшиеся дни декабря или уже сейчас купить билеты на следующий год, – рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Кроме того, к «Пушкинской карте» в ноябре подключились семь детских музыкальных школ и школ искусств в Сокольском, Шатках, Дзержинске, Богородске, Урене, Сеченове, Воскресенском. Также участниками программы стали библиотечные системы Дивеевского, Лысковского, Балахнинского, Спасского районов и города Семенова.

На портале Культура.РФ в афише проекта на данный момент размещены почти 1344 события, которые актуальны для Нижегородской области.