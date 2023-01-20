Деревянные опоры: отголоски прошлого или проверенная временем технология? Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

После аномального ледяного дождя, прошедшего на территории Нижегородской области в ноябре и декабре прошлого года, в некоторых средствах массовой информации появилась информация о непригодности деревянных опор как элемента сети для обеспечения надежного энергоснабжения. Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Электрических систем» Ивановского государственного энергетического университета им. В.И. Ленина Александра Аржанникова проанализировала ситуацию по массовым отключениям света в столице Приволжья в конце прошлого года и поделилась экспертным мнением.

«Во-первых, и я это считаю самым главным, что деревянные опоры более устойчивы к гололедным и ветровым нагрузки, чем железобетонные. А в условиях меняющегося климата на территории средней полосы России эта особенность деревянных опор как никогда востребована», – отметила Александра Аржанникова.

Вторым пунктом отметила кандидат технических наук снижение вероятности «эффекта домино».

«Так как железобетонная опора значительно тяжелее деревянной то, падая, она может увлечь за собой соседние опоры по всему анкерному пролету, более легкая деревянная опора будет удерживаться на натянутых проводах», – прокомментировала Александра Аржанникова.

Это подтверждает и статистика. По данным Нижновэнерго, во время ледяного дождя было повреждено 354 опоры, из них 246 железобетонных и 108 деревянных опор, что более чем в 2 раза меньше.

Кроме того, у деревянных опор сопоставимый срок службы по сравнению с железобетонными.

«При использовании качественной древесины и современных технологий пропитки нормативный срок службы деревянных опор – 40 лет», – рассказала доцент.

«Деревянные опоры до сих пор являются элементом построения сети. Данный тип опор широко применяется при строительстве линий в настоящее время как в зарубежных странах, так и в электросетевом комплексе России. Особенно в регионах, где такие погодные явления как ветер и ледяной дождь – не редкость. Поэтому возможно, что только благодаря конструктивным особенностям деревянных опор, удалось избежать более глобальных последствий», – отметила в заключение эксперт.