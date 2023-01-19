Автомобили «Москвич» появятся в дилерских центрах Нижнего Новгорода к февралю

Московский автомобильный завод «Москвич» объявило о начале поставок своих автомобилей в Нижний Новгород. До конца января автомобили будут отгружены в дилерские центры города. Об этом сообщается в социальных сетях предприятия.

- На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, и в дальнейшем география присутствия будет расширяться. В октябре был проведен тендер на выбор дилеров сети «Москвич», и сейчас мы постепенно подводим его итоги, - рассказал генеральный директор завода Дмитрий Пронин.

Напомним, что специальные средства подавления беспилотных летательных аппаратов закупят для охраны Нижегородского кремля. Оборудование будут использовать во время массовых мероприятий, а также в других целях для охраны общественного порядка и безопасности нижегородцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!