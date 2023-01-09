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НовостиОбщество9 января 2023 10:03

Спецсредства подавления беспилотников закупят для охраны Нижегородского кремля

Их будут использовать во время массовых мероприятий
Полина ШИБАЛКИНА
Спецсредства подавления беспилотников закупят для охраны Нижегородского Кремля.

Спецсредства подавления беспилотников закупят для охраны Нижегородского Кремля.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Специальные средства подавления беспилотных летательных аппаратов закупят для охраны Нижегородского кремля. Такие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин в конце 2022 года.

Так, специальное оборудование будут использовать во время массовых мероприятий, а также в других целях для охраны общественного порядка и безопасности нижегородцев.

Также в документе сказано, что департаменту региональной безопасности Нижегородской области необходимо обеспечить антитеррористическую защиту административных зданий. Кроме этого, нужно закупить транспортные услуги для перевозок военнослужащих по Нижегородской области и за ее пределами.

Напомним, использование беспилотников запрещено в Нижегородской области с 31 октября 2022 года.