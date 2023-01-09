Спецсредства подавления беспилотников закупят для охраны Нижегородского Кремля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Специальные средства подавления беспилотных летательных аппаратов закупят для охраны Нижегородского кремля. Такие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин в конце 2022 года.

Так, специальное оборудование будут использовать во время массовых мероприятий, а также в других целях для охраны общественного порядка и безопасности нижегородцев.

Также в документе сказано, что департаменту региональной безопасности Нижегородской области необходимо обеспечить антитеррористическую защиту административных зданий. Кроме этого, нужно закупить транспортные услуги для перевозок военнослужащих по Нижегородской области и за ее пределами.

Напомним, использование беспилотников запрещено в Нижегородской области с 31 октября 2022 года.