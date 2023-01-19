Ремонт трамвайных путей маршрута №5 начнут в Нижнем Новгороде весной

Ремонт трамвайных путей маршрута №5 планируется начать в Нижнем Новгороде весной. Реконструкцию проведут на участке от Мызы до площади Лядова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, с 5 ноября 2022 года ведется ремонт трамвайных путей по маршрутам №6 и №7 от улицы Гордеевской и далее по Сормовскому кольцу. До конца 2023 года все работы на этом участке будут завершены.

Также будет реконструировано трамвайное депо №2 на улице Народной, а это значит, что обновлены будут станки, а также ремонтные помещения и места для сотрудников.

Напомним, что модернизация включает в себя закупку 170 трамваев, обновление почти 150 километров путей, ремонт 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо, а также строительство новых трамвайных линий в исторической части столицы Приволжья по современной технологии «бесшумных рельсов».

На эти цели будет потрачено 50,4 миллиарда рублей, из которых 35 миллиардов рублей – средства привлекаемые инвестором, 15,4 миллиарда рублей – безвозмездная субсидия.

Известно, что срочная замена трамвайных путей в Сормовском и Московском районе понадобилась из-за сильной изношенности рельсов. Часто в этих двух районах происходили аварии и сходы вагонов, поэтому ремонт должен обеспечить безопасность движения и увеличить скорость трамваев. Раньше в проблемных местах трамваи двигались со скоростью до 5 километров в час.

На время проведения ремонта и отсутствия трамваев, для нижегородцев вновь пустили троллейбус №5 «Мост - Мещерское Озеро». Также был изменен маршрут автобуса А-89 и увеличено количество автобусов на маршрутах А-3, А-8 и А-35.

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