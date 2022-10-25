Неизведанные места нижегородского края: Керженский заповедник. ФОТО: Елена Коршунова.

Керженский заповедник по праву считается одной из самых молодых достопримечательностей Нижегородской области. Он был создан только в 1993 году. Однако заглянуть сюда обязан каждый житель и каждый гость региона, ведь впечатления после его посещения останутся на всю жизнь.

История

Впервые о создании заповедника в керженских лесах заговорили еще в конце XIX века. К тому времени местные лесные угодья вовсю использовали в лесозаготовках. И вскоре стало понятно, что еще несколько десятилетий подобного отношения и от уникального природного уголка не останется и следа. Однако начавшаяся революция, а затем череда войн надолго задвинули эти планы в дальний угол. В ноябре 1940 года здесь побывала экспедиция профессора МГУ Турова, которой удалось установить, что здесь сохранились редкие природные комплексы. Однако с началом Великой Отечественной войны всем снова стало не до лесов. Вернулись к этой идее только после опустошительных пожаров 1972 года. К тому времени керженские леса уже утратили свою хозяйственную привлекательность. Работа по воссозданию заповедника заняла несколько десятилетий, и в апреле 1993 года он был официально открыт.

Особенности

- Площадь заповедника составляет свыше 46 тысяч га, 42 тысячи из которых заняты лесами. Еще четыре тысячи гектаров занимают болота. Здешняя природа идентична природному комплексу южной тайги: можно полюбоваться сосновым бором, березовыми лесами и ельниками. Последние занимают, в основном, территории в долине реки Керженец. Кстати, под пологом елей можно увидеть и другую таежную растительность. Некоторые виды можно считать поистине уникальными – 68 видов растений и грибов здесь внесены в Красную книгу России.

- Столь же разнообразен и животный мир Керженского заповедника. Здесь было замечено свыше 170 видов птиц, многие из которых здесь каждый год вьют гнезда. Особое внимание уделяется возрождению видов, прежде обитавших в этих лесах. В частности, проводятся эксперименты по увеличению популяции русской выхухоли, северного оленя, белой куропатки.

Что посмотреть?

- В поселке Рустай по предварительной заявке круглогодично проводятся экскурсии по экоцентру и по экскурсионным тропам на территории участка. Все экскурсии кольцевые. Туристы особенно ценят экологическую тропу «Земля оленей». Взрослым она обойдется всего в 100 рублей.

- Экскурсия в пойму Керженца. Здесь можно познакомиться с разнообразием природных комплексов поймы Керженца, основными породами произрастающих здесь деревьев и связанными с ними растениями и животными.

- Экскурсия в природу «Заповедный лес». Тут можно увидеть различные типы лесов заповедника, с рекой Керженцем, ее притоком Вишней и пойменными озерами-старицами. На тропе встречаются интересные природные объекты – «ведьмина метла», 200-летняя сосна, старый дуб в три обхвата и гигантский нарост на березе.

- Экскурсия «Вишенское болото». Она знакомит с разнообразием болот заповедника и их ролью в природе. Особое внимание уделено типичным болотным растениям.

Как добраться?

- Из города Бор в поселок Рустай трижды в день ходит рейсовый автобус №107 - в 4:00, в 13:40 и в 17:55.

- На своем автомобиле можно выехать из города Бор по направлению к деревне Редькино, проехать ее и село Останкино, после чего свернуть на поселок Большеорловское. После пересечения по автомобильному мосту реки Керженец вскоре покажется поселок Рустай.