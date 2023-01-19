Трамвайные пути заменили на перекрестке улиц Линдовской и Коминтерна в Нижнем Новгороде

Схема. Фото: Корпорация развития Нижегородской области.

Ремонт трамвайных путей закончили на перекрестке улиц Линдовской и Коминтерна в Нижнем Новгороде. Вновь возобновлено автомобильное движение через трамвайный переезд. Об этом сообщает корпорация развития Нижегородской области.

Работы на данном участке планировались в период с 12 по 22 января 2023 года, однако выполнены они были раньше срока.

При переустройстве переезда специалисты провели демонтаж старых путей, устройство котлована, армирование, заливку монолитной плиты из фибробетона, установку новых рельсов и укладку верхнего дорожного покрытия.

Напомним, что с 21 января и до 29 января транспортное движение приостановят на выезде с Юбилейного бульвара на улицу Коминтерна. А с 29 января по 6 февраля на въезде. Кроме того, в связи с проведением работ 6 февраля перекроют участок пересечения с трамвайными путями по улице Большевитской. Ограничения продлятся до 13 февраля 2023 года.

Известно, что срочная замена трамвайных путей в Сормовском и Московском районе понадобилась из-за сильной изношенности рельсов. Часто в этих двух районах происходили аварии и сходы вагонов, поэтому ремонт должен обеспечить безопасность движения и увеличить скорость трамваев. Раньше в проблемных местах трамваи двигались со скоростью до 5 километров в час.

На время проведения ремонта и отсутствия трамваев, для нижегородцев вновь пустили троллейбус №5 «Мост - Мещерское Озеро». Также был изменен маршрут автобуса А-89 и увеличено количество автобусов на маршрутах А-3, А-8 и А-35.

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