«Школу младших командиров» откроют в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

«Школу младших командиров» на базе Центра военно-патриотического воспитания откроют в Нижегородской области. Об этом глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своем телеграм-канале.

- Школа будет готовить помощников командиров лагеря военно-патриотического воспитания «Хочу стать десантником». Проходящие обучение подростки раньше сами были его воспитанниками, а потом приезжали туда и в качестве волонтёров, - рассказал чиновник.

Учащихся будет ждать подготовка по военно-спортивному направлению, а также занятия по педагогике и психологии. В мае состоится сдача экзаменов, чтобы летом ребята смогли вернуться в лагерь в качестве помощников командиров.

Напомним, что новый военно-спортивный городок оборудовали летом 2022 года в лагере «Хочу стать десантником», расположенном в Дальнеконстантиновском районе. Воспитанники лагеря живут по армейскому распорядку - подъем, зарядка, построение, дежурства и наряды. В лагере ведется круглосуточное дежурство, один офицер всегда дежурит на посту, везде установлено видеонаблюдение.

Лагерь «Хочу стать десантником!» - это подготовка и к службе в армии, и к жизни «на гражданке». Потому что каждый воспитанник вместе с конкретными навыками приобретает уверенность в себе, которую так чувствуют и уважают окружающие.

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