Гололёд ожидается в Нижегородской области днём 19 января

Гололёд.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Гололёд ожидается в Нижнем Новгороде и области днём 19 января. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе прогнозируется увеличение числа аварий на электросетях, связанных с повреждением или обрывом линий электропередач и линий связи.
Также может увеличиться количество ДТП и количество случаев травматизма в результате падений на льду.
Нижегородцам рекомендуют воздержаться в это время от использования автотранспорта, а также особенно осторожно передвигаться в условиях гололеда. Кроме того, лучше держаться в стороне от ЛЭП, слабоукрепленных конструкций и деревьев.
Напомним, что минувшей ночью в крещенских купаниях приняли участие свыше восьми тысяч жителей Нижегородской области.
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