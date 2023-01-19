Гололёд ожидается в Нижегородской области днём 19 января

Гололёд. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Гололёд ожидается в Нижнем Новгороде и области днём 19 января. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе прогнозируется увеличение числа аварий на электросетях, связанных с повреждением или обрывом линий электропередач и линий связи.

Также может увеличиться количество ДТП и количество случаев травматизма в результате падений на льду.

Нижегородцам рекомендуют воздержаться в это время от использования автотранспорта, а также особенно осторожно передвигаться в условиях гололеда. Кроме того, лучше держаться в стороне от ЛЭП, слабоукрепленных конструкций и деревьев.

Напомним, что минувшей ночью в крещенских купаниях приняли участие свыше восьми тысяч жителей Нижегородской области.

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