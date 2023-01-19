Нижегородский журналист Дмитрий Минеев погиб в ДТП на трассе в Дзержинске

Фото: телеграм-канал «Опер пишет».

Нижегородский журналист Дмитрий Минеев погиб под колесами Мерседеса на трассе в Дзержинске. Мужчине было 45 лет. В последнее время он работал корреспондентом информационного холдинга «Национальная Медиа Группа». Об этом сообщает телеграм-канал «Опер пишет».

- Какой кошмар!!! Работала с ним этим летом на нашем фестивале «Русские крылья». Соболезнования родным и близким, - пишет в соцсетях знакомая журналиста Мария Стафеева.

Стоит отметить, что за время своей карьеры Дмитрий Минеев работал в разных нижегородских изданиях, в том числе с 2008 по 2010 годы он работал в газете "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде".

Напомним, что смертельное ДТП произошло на 395-м километре трассы М-7 в 01:50 14 января. Водитель автомобиля Мерседес ехал в крайней левой полосе со стороны города Москва в направлении Нижнего Новгорода, когда перед ним на дороге вдруг появился пешеход. По словам водителя, он не смог во время среагировать и совершил наезд.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Дмитрия Минеева.

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