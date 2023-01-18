Проект планировки территории для размещения IT-кампуса обсудят в Нижнем Новгороде

На всех площадках будущего нижегородского межвузовского IT-кампуса завершены предпроектные работы. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект планировки и межевания территории для размещения IT-кампуса обсудят в Нижнем Новгороде. Строительство предполагается на Больших Оврагах, в районе улиц Дальняя и Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На всех площадках будущего нижегородского IT-кампуса на сегодняшний день завершены предпроектные работы. Сейчас ведётся проектирование, которое планируют утвердить в начале марта.

– Часть земельных участков, находившихся в региональной собственности, уже передана концессионеру под строительство. Передача оставшихся земельных участков будет завершена до конца марта, – объяснил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. – С учетом проведенных работ по археологии и подготовки территории к строительству, мы уже сократили срок реализации инвестиционного проекта как минимум на полгода.

Напомним, что новый межвузовский кампус в Нижнем Новгороде должен стать центром подготовки ИТ-кадров мирового уровня. Он будет состоять из двух крупных площадок: у метромоста и на проспекте Гагарина в районе ННГУ. Ежегодно IT-кампус будет выпускать 1500 специалистов высокого класса. В общей сложности здесь будет создано семь тысяч учебных мест и 5400 мест для проживания.

С предварительной концепцией IT-кампуса в Нижнем Новгороде можно ознакомиться здесь.

Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей, из которых 19,3 млрд рублей – средства федерального гранта. Строительство начнется в 2023 году. Планируется, что первый комплекс ИТ-кампуса - коливинг на 1500 мест – будет введен в эксплуатацию в 2024 году, остальные – до конца 2025 года, после чего в течение 27 лет концессионер будет обслуживать новые площади. Общая площадь создаваемых объектов превысит 204 тысяч квадратных метров.

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