Пятый государственный ветеринарный кабинет появился в Нижнем Новгороде

С начала 2020 года в регионе открыто двенадцать государственных ветеринарных кабинетов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пятый государственный ветеринарный кабинет открыли в Нижнем Новгороде 18 января. Он находится в доме №9 по проспекту Бусыгина в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

С начала 2020 года в регионе открыто двенадцать государственных ветеринарных кабинетов. Открытие таких мест позволяет сделать помощь ветслужб более доступной, так как обычно клиники находятся в отдалении от жилых домов. В такие кабинеты нижегородцы могут обращаться, когда их домашним питомцам необходимы ветеринарный осмотр, консультации специалистов, прививки от различных заболеваний и многое другое.

– Все кабинеты оснащены современным оборудованием, в них работают высококвалифицированные специалисты. За три года в ветеринарные кабинеты обратилось более 27 тысяч владельцев домашних животных, – рассказал председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

В текущем году также будет открыто ещё два веткабинета – в Канавинском районе Нижнего Новгорода и Вознесенском округе.

Напомним, ранее мы писали, что около 70 килограмм сухого и влажного корма, медикаменты, одежду, лежанки, переноски и различные игрушки собрали нижегородцы для бездомных животных из городских приютов «Верные друзья» и «Просто кошка».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!