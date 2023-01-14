Около 70 кг корма, медикаменты и игрушки собрали нижегородцы для животных из городских приютов

Корм, одежду и игрушки собрали нижегородцы для бездомных животных из городских приютов. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

Около 70 килограмм сухого и влажного корма, медикаменты, одежду, лежанки, переноски и различные игрушки собрали нижегородцы для бездомных животных из городских приютов «Верные друзья» и «Просто кошка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Подобная благотворительная акция проводится уже в третий год подряд. В течение декабря неравнодушные жители города привозили необходимые для животных вещи в пункт сбора.

– Откликнулось большое количество человек: помогали как отдельные люди – владельцы собственных животных, которые привозили одежду, переноски и игрушки своих домашних питомцев – новые или в хорошем состоянии, так и целыми коллективами и даже школами, – поделился глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Одними из самых активных участников акции стали ребята из школы №154, именно они собрали больше всего принадлежностей для четвероногих друзей, оставшихся без хозяев.

– Мы благодарим всех за участие и неравнодушие – для наших животных это очень важно. Приезжайте в приюты в любое время, мы всегда рады гостям, – рассказала администратор приюта «Верные друзья» Людмила Лобанова.

В настоящее время в приюте для бездомных животных «Верные друзья» содержатся 82 собаки, 26 кошек и две вороны. В приюте «Просто кошки» своих новых хозяев ожидают 37 мяучащих красавцев и красавиц. Все эти животные каждый раз с нетерпением ждут, когда к ним приедут поиграть, привезут вкусняшек или, наконец, заберут в новый дом.

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