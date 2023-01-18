Игорь Маковский: мы ведем последовательную работу по развитию системы управления качеством

Игорь Маковский: мы ведем последовательную работу по развитию системы управления компанией

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где обсуждались задачи на 2023 год в части развития Системы менеджмента качества, внедренной в Обществе.

Цель развития менеджмента качества – организация системной работы и стабильного функционирования компании как системы взаимосвязанных и управляемых бизнес-процессов. Для этого в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2023 году начато внедрение отечественной информационной системы описания, оптимизации и регламентации процессов предприятия.

«Наша компания, как один из лидеров российского электросетевого комплекса, ведет последовательную работу по повышению качества оказываемых услуг, что неразрывно связано с развитием системы менеджмента качества. Более того, современные вызовы, связанные с импортозамещением корпоративных информационных систем, невозможно преодолеть без формирования прозрачных моделей бизнес-процессов», – подчеркнул Игорь Маковский.

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