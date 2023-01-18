Железнодорожник попал под мотовоз и был госпитализирован в Нижегородской области

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Несчастный случай произошел в Нижегородской области 18 января – мотовоз наехал на 55-летнего железнодорожника. Мужчина был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - рассказали в ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Известно, что ЧП произошло на 27 пути станции Арзамас-2 в 11:15. Пострадавшим оказался монтер Арзамасской дистанции пути, который шел вдоль железнодорожных путей после выполнения рабочего задания.

На месте железнодорожнику оказали первую помощь и тут же вызвали скорую. Сейчас ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных травм работника.

Напомним, что поезд «Ласточка», следующий по маршруту «Нижний Новгород – Москва», застрял во Владимире вечером 10 января. Несколько часов спустя пассажиры задержанного поезда смогли пересесть в «Ласточки», идущие следом и тем же маршрутом, и добраться до нужного места назначения.

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