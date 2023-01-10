Поезд «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва застрял во Владимире

Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезд «Ласточка», следующий по маршруту «Нижний Новгород – Москва», застрял во Владимире вечером 10 января. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Известно, что отправление было задержано в 17:44 по техническим причинам. Для комфортного нахождения пассажиров в вагонах поезда поддерживалось тепло, работали туалеты, предоставлялась питьевая вода. Также пассажирам задержанного поезда предлагали разместиться в залах ожидания вокзала во Владимире.

Несколько часов спустя пассажиры задержанного поезда смогли пересесть в «Ласточки», идущие следом и тем же маршрутом, и добраться до нужного места назначения. Так, пассажиры смогли сесть в поезд №733, прибывший во Владимир в 20:13, а также в поезд №707, добравшийся до Владимира в 20:52.

- Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, - сообщает ведомство.

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