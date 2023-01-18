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НовостиОбщество18 января 2023 14:11

Первую российскую систему сертификации знания иностранного языка представили в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород станет вторым городом, где можно будет получить сертификат
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Нижний Новгород станет вторым городом после столицы, где можно будет получить сертификат.

Нижний Новгород станет вторым городом после столицы, где можно будет получить сертификат.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первую отечественную систему сертификационного тестирования по иностранному языку представили в Нижегородской области. Нижний Новгород станет вторым городом после Москвы, где можно будет получить сертификат. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данная система является аналогом зарубежных тестирований на знание иностранного языка и призвана заместить их.

- Система сертификации знаний иностранного языка – полезный инструмент, позволяющий работодателям быть уверенными, что соискатели обладают определенными компетенциями, а соискателям не проходить тестирование на знание языка во время каждого собеседования, - подчеркнул заместитель губернатора региона Андрей Саносян.

Первое тестирование в тест-центр «Лингвотест», открытого на базе НИУ ВШЭ, состоится уже в марте. А это значит, что скоро первые участники тестирования получат официальные сертификаты, в которых будут представлены результаты владения английским языком.

Напомним, ранее мы рассказывали о нижегородце, который переехал в Южную Корею, чтобы стать известным танцором. Корреспонденту «КП-Нижний Новгород» молодой человек рассказал, как ему удалось воплотить давнюю мечту, и как выжить в незнакомой стране без знания языка.

Корейская поп-культура — явление особенное и для рядового нижегородца не очень понятное. Так сразу не объяснишь, почему экстравагантно одетые восточные парни вызывают столько эмоций у молоденьких девушек. В начале нулевых это веяние впервые нашло отклик у российской молодежи. Фанаты корейцев стали называться к-поперами, тематические сообщества — фандомами, а кумиры — айдолами. Артур в числе первых начал интересоваться подобными вещами.

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