Первую российскую систему сертификации знания иностранного языка представили в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород станет вторым городом после столицы, где можно будет получить сертификат. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первую отечественную систему сертификационного тестирования по иностранному языку представили в Нижегородской области. Нижний Новгород станет вторым городом после Москвы, где можно будет получить сертификат. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данная система является аналогом зарубежных тестирований на знание иностранного языка и призвана заместить их.

- Система сертификации знаний иностранного языка – полезный инструмент, позволяющий работодателям быть уверенными, что соискатели обладают определенными компетенциями, а соискателям не проходить тестирование на знание языка во время каждого собеседования, - подчеркнул заместитель губернатора региона Андрей Саносян.

Первое тестирование в тест-центр «Лингвотест», открытого на базе НИУ ВШЭ, состоится уже в марте. А это значит, что скоро первые участники тестирования получат официальные сертификаты, в которых будут представлены результаты владения английским языком.

Напомним, ранее мы рассказывали о нижегородце, который переехал в Южную Корею, чтобы стать известным танцором. Корреспонденту «КП-Нижний Новгород» молодой человек рассказал, как ему удалось воплотить давнюю мечту, и как выжить в незнакомой стране без знания языка.

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