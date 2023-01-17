К-попер, который смог: нижегородец переехал в Южную Корею, чтобы стать известным танцором

Спустя 15 лет нижегородец наконец-то исполнил свою мечту. Фото: Предоставлено героем публикации

Артур Сархиев родился и всю свою жизнь прожил в Нижнем Новгороде. Здесь он учился танцам, здесь нашел свою любовь и здесь же принял самые важные для себя решения. В свои 29 лет парень оказался чуть ли не единственным поклонником азиатской культуры, который смог перебраться ближе к своим кумирам и теперь готовится к тому, чтобы выступать с ними на одной сцене. Корреспонденту «КП-Нижний Новгород» молодой человек рассказал, как ему удалось воплотить давнюю мечту, и как выжить в незнакомой стране без знания языка.

«Азией и танцами интересуюсь с детства»

Корейская поп-культура — явление особенное и для рядового нижегородца не очень понятное. Так сразу не объяснишь, почему экстравагантно одетые восточные парни вызывают столько эмоций у молоденьких девушек. В начале нулевых это веяние впервые нашло отклик у российской молодежи. Фанаты корейцев стали называться к-поперами, тематические сообщества — фандомами, а кумиры — айдолами. Артур в числе первых начал интересоваться подобными вещами и за пятнадцать лет не только научился различать коллективы EXO и BTS. но и сам оказался талантливым танцором.

- В 2007 году мне нравилось слушать японский рок, - рассказывает наш герой, - вбивал в поисковике японскую музыку, но натыкался и на корейские клипы. Мне нравилось, как они все это делают — танцы, спецэффекты, музыка. Полюбилась грустная песня Тэяна (южнокорейский исполнитель, прим.) о том, как его подруга вышла замуж. С тех времен я увлекался корейской музыкой. Параллельно я с 14 лет занимался танцами, брейкдансом. Потом перешел в хип-хоп, а затем стал жестко увлекаться джаз-фанком. Все удивлялись, что джаз-фанк танцует парень, ведь там нужна плавность и гибкость, уметь «волны» делать. Но мне нравилось!

Артур проводил танцевальные фестивали «Asia Zone» и сам в них участвовал в составе группы, также в числе его заслуг победы на фестивале «Fan Fan» начиная с первого же появления там, выступления на столичных площадках и работа в школе танцев.

Все это время парень танцевал сам и учил этому других. Фото: Предоставлено героем публикации

Талант нижегородца заметили профессиональные танцоры, участники шоу «Танцы» и победители «Volga Champ», которые были приглашенными членами жюри на фестивалях.

«Будущая жена смотрела на меня с презрением»

Афиша одного из подкастов с Артуром гласит: «К-попер который смог: жениться на кореянке, переехать в Южную Корею, танцевать к-поп». Первый пункт оказался для парня одним из сложнейших. На тот момент Анастасия жила в Нижнем Новгороде, выступала в корейском традиционном ансамбле «Сораксан» и наотрез отказывалась общаться с будущим мужем.

Анастасия жила в Нижнем Новгороде и тоже занималась танцами. Фото: Предоставлено героем публикации

- Свою любовь я встретил на первой «Asia Zone» в 2015 году. Увидел, как она танцевала, понравилась. Вместе с подругой мы устроили конкурс: кто соберет больше поцелуев красной помадой на щеках. Мы бегали по клубу, собирали среди своих. Подруга подошла к Насте и получила поцелуй в щечку, я подбежал тоже, но она так на меня посмотрела с презрением и сказала: «Не буду я этого делать, я тебя не знаю. Отойди от меня!». Вот тогда искра и промелькнула, - рассказывает Артур, а рядом смеется счастливая Настя. Тогда ей бы и в голову бы не пришло, как все изменится за несколько лет.

Ранее нижегородец работал ведущим на фестивале. Фото: Предоставлено героем публикации

Молодые люди познакомились на фестивале годом позже. Начали общаться, дружить, вместе гулять. Какое-то время они даже танцевали в одной группе.

С будущей супругой они вместе танцевали в группе. Фото: Предоставлено героем публикации

- Около года мы просто дружили. Потом плавно и постепенно это переросло в нечто большее. Мы начали встречаться. Она тогда сказала: «Я кореянка». Я отшутился: «Правда? Ничего себе!». По ней видно, что она кореянка. Так как я был единственным парнем в фандоме, это событие вызвало бурную реакцию у девушек. Все сразу стали шушукаться, некоторые даже пускали нехорошие слухи, - заметил собеседник.

После года дружбы они начали встречаться. Фото: Предоставлено героем публикации

Пара поженилась в 2019 году, аккурат перед пандемией. Молодые люди выиграли в конкурсе, который проводил нижегородский ЗАГС и расписались в одну из красивых дат. Церемония проходила на террасе президентского номера люкс в пятизвездочном отеле «Шератон». Тогда Артур окончательно понял — это знак. Нельзя отступать от своей мечты, надо идти до конца.

«Все складывалось против нас»

В 2017 году Анастасия приняла решение вместе с родителями поехать на свою историческую родину. Артур не только поддержал эту идею, но и сам накопил на билеты.

- Я тогда работал на трех работах,- продолжает он, - чтобы оплатить поездку с ней и ее родителями. Было круто! Я сразу оказался под впечатлением — совсем другой мир, красота нереальная! Ходишь — чистенько все, прибрано, кругом много зелени и мест, где можно посидеть. Мы прожили здесь месяц, как туристы. Жена заработала денег, мы пошли шопиться и обратно привезли полный чемодан одежды. Ночной шопинг — это вообще нереально, советую всем!

Побывав в Южной Корее один раз, парень захотел вернуться. Фото: Предоставлено героем публикации

По возвращении в родной город наш герой был неприятно удивлен — по сравнению с другой страной здесь все выглядело как-то серо и уныло. На тот момент на Нижневолжской набережной еще стоял легендарный синий забор. Артур сразу захотел вернуться в те места, о которых раньше только грезил, но всерьез о переезде пара начала задумываться только после свадьбы. И вот тут началось самое интересное:

- Все складывалось против нас. Сначала пришла пандемия. Люди даже не могли жениться, поэтому мы радовались, как нам повезло! За документами пришлось ехать аж в другую страну, потому что она родилась в Узбекистане. Затем нужно было опять вернуться в Нижний Новгород. А тут еще посольство в Москве изменило график приема граждан. Попасть туда можно было только два раза в месяц по предварительной записи в 15-минутный отрезок. Нам это удалось с третьего раза.

Молодожены словно сами оказались в одном из корейских сериалов с внезапными поворотами сюжета — как из рога изобилия сыпались все новые трудности. Только спустя два года удалось осуществить задуманное. Теперь уже 5 месяцев пара проживает в Ансане. Артур активно развивает свои навыки, ходит на курсы корейского языка и планирует получать гражданство. Теперь он скорее даже не мечтает, а планирует выступить на одной сцене с айдолом. Все возможности для этого есть, но секретами герой делиться не спешит из принципа: «Вот расскажу и не срастется!».

Как остаться в Южной Корее?

По словам собеседника, приезжим осложнят жизнь языковой барьер, акклиматизация, платное медицинское обслуживание, дорогое жилье. Местные уделяют много внимания своему внешнему виду и имеют свои стандарты красоты, поэтому о мечте стать айдолом можно забыть, а вот танцором или моделью можно попробовать, если есть необходимые данные. Однако первое время приезжие обычно зарабатывают в качестве простых рабочих — на ловле крабов или даже на заводе.

- Здесь совсем другие представления о том, каким должен быть женский труд. Если девушка устраивается на завод, то ей могут дать чистую и несложную работу по установке кнопок и размещению наклеек. Грязных и трудных работ становится все меньше, ручной труд заменяют машины, - уточнил собеседник.

Вторая, но не менее важная проблема — жилье. Многие стопорятся именно на этом этапе, потому что квартиру в Сеуле или других городах купить практически невозможно. Именно поэтому перед переездом рекомендуют скопить финансовую подушку.

- У корейцев являются нормой кредиты и аренда жилья, - продолжает Артур, - у нас действует система вольсе (аренда с залогом, прим.). Депозит очень большой. В нашем случае - почти 5 тысяч долларов. Этот взнос должен обезопасить арендодателя на случай если мы вдруг съедем или что-то испортим, чтобы он был спокоен. Если что-то случится, он оттуда деньги возьмет. Помимо этого нужно платить аренду.

Пользуясь случаем, хочу дать совет нижегородцам. Друзья, если вы тоже захотели переехать, не делаете этого сразу! Поживите здесь месяца два, осмотритесь. Все совсем не как в дораме (корейский сериал, прим.). Как и в любой стране здесь есть свои плюсы и минусы. Кому-то здесь понравится еще больше, как и мне, а кто-то окажется разочарован. Пожалуйста, сделайте правильный выбор, чтобы потом ни о чем не жалеть.