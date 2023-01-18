Пентхаус с террасой продают в центре Нижнего Новгорода за 149 млн рублей

Из пентхауса открывается вид на Волгу. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Пентхаус с террасой продают в центре Нижнего Новгорода за 149 миллионов рублей. Роскошное жилье находится на Верхневолжской набережной, в непосредственной близости от Нижегородского кремля. Соответствующее объявление опубликовано на GIPERNN.RU.

Продавцы называют данное предложение эксклюзивным и уникальным из-за местоположения самого пентхауса и видов, открывающихся из него. Новые жильцы смогут наслаждаться волжскими просторами и кремлём.

Известно, что шестикомнатная одноуровневая пентхаус-квартира занимает территорию в 290 квадратный метров, также есть терраса площадью в 40 квадратных метров.

- Вы ощутите себя в самом настоящем Дворце с энергетикой достатка, роскоши и уюта. Великолепный, стильный ремонт из дорогих premium-материалов выполнен по авторскому дизайн-проекту, - пишут в объявлении.

Кроме того, пентхаус продается со всей мебелью, техникой и декором.

Напомним, ранее мы сообщали, что шикарную квартиру с сантехникой, инкрустированной кристаллами Сваровски, продают в центре Нижнего Новгорода за 65 миллионов рублей. Четырёхкомнатная квартира расположена в одном из домов на улице Варварской – в окружении институтов, культурных и деловых учреждений, магазинов и ресторанов. В пешей доступности от квартиры также находится площадь Минина и Пожарского, улицы Алексеевская и Большая Покровская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!