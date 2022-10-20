Шикарную квартиру с сантехникой, инкрустированной кристаллами Сваровски, продают в центре Нижнего Новгорода за 65 млн рублей

Четырёхкомнатная квартира расположена в одном из домов на улице Варварской. Фото: Авито.

Элитную квартиру площадью 200 квадратных метров продают в историческом центре Нижнего Новгорода за 65 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

Четырёхкомнатная квартира расположена в одном из домов на улице Варварской – в окружении институтов, культурных и деловых учреждений, магазинов и ресторанов. В пешей доступности от квартиры также находится площадь Минина и Пожарского, улицы Алексеевская и Большая Покровская.

Гостиная. Фото: Авито.

Квартира располагается на самом верхнем этаже – седьмом, а за счёт того, что есть балкон и лоджия, то оттуда открывается красивый панорамный вид на все стороны. Высота потолков в квартире 3,1 метра, окна выходят как во двор, так и на улицу.

В квартире есть гостиная с панорамным видом на три стороны, просторная кухня-столовая, две спальни с собственными гардеробными, рабочий кабинет, большая прихожая и два туалета совмещённых с ванной. Везде выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт. Кроме того, в помещении есть и другие гардеробные, а ещё техническая комната.

Джакузи в большом санузле. Фото: Авито.

– В квартире выполнена эксклюзивная отделка с использованием дорогостоящих импортных и экологически чистых материалов, – пишут в объявлении. – Квартира меблирована элитной Итальянской мебелью, производства итальянских фабрик премиум класса.

Ещё одна особенность этой квартиры – это то, что в ванных комнатах установлена сантехника, инкрустированная кристаллами Сваровски. В самом большом санузле площадью в 21 квадратный метр есть двухместное джакузи с отделкой из камня, а также дополнительной подсветкой и двумя режимами гидромассажа, эффектом «волны». В ванной также есть зеркальные окна с подоконниками и столешницей из белого мрамора. Нельзя не отметить и тот факт, что в этой ванной по индивидуальному заказу создано панно из мраморной плитки ручной работы с эмалью.

Вид с балкона. Фото: Авито.

В кухне-толовая есть вся необходимая мебель и техника, а пол выполнен из мраморной плитки ручной работы с дизайнерским рисунком.

– Художественный паркет в гостиной сделан под заказ по индивидуальному проекту. Отделка стен в квартире выполнена дорогой декоративной штукатуркой. В декоре использовалась гипсовая художественная лепнина, карнизы и резные панели ручной работы из натурального дерева, мрамор и оникс, – пишет продавец.

Джакузи. Фото: Авито.

Квартира также оснащена сигнализацией и видеодомофоном, а сам дом находится в закрытом дворе, где есть охрана и видеонаблюдение.

– Подъезд к дому возможен с двух сторон, с улицы Варварская и улицы Ульянова, через ворота с пультами управления. Ухоженный двор, респектабельные соседи, – подводят итог в объявлении.

Кухня-столовая. Фото: Авито.

Спальня. Фото: Авито.

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