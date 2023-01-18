Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

19-20 января в Нижегородской области ожидается ухудшение погоды – ледяной дождь и мокрый снег, ветер с порывами до 14 м/с, колебания температуры с -1 до -4. В связи с этим в филиале ПАО «Россети Центр» - «Нижновэнерго» сохраняется особый режим работы.

К оперативному реагированию готовы 170 бригад: 728 энергетиков и 336 единиц спецтехники. Специалисты оснащены высокопроходимой техникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 10 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

«Нижновэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).