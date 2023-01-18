25-этажный дом планируют построить в Канавинском районе. Фото: Евгения ГУСЕВА

25-этажный жилой дом хотят построить в Канавинском районе. Соответствующие изменения внесены в проект планировки городской территории, пишет NewsRoom24 со ссылкой на администрацию Нижнего Новгорода.

Высотка может появиться в районе улиц Григорьева, Витебская и Октябрьской революции. Согласно документации, здание будет переменной этажности: 6-10, 17 и 25 этажей. Также предполагается строительство подземной парковки, трансформаторной подстанции, помещений общественного назначения, создание детских площадок.

Строительство нового дома потребует дополнительного пространства, поэтому планируется снести четыре деревянных трехэтажки на улицах Витебская и Октябрьской революции.

Ранее сообщалось, что недостроенное здание торгового центра на территории бывшего Приокского рынка будет изъято у собственника. Это первый в регионе случай изъятия объекта незавершенного строительства путем продажи его с публичных торгов.