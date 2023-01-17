Недостроенный ТЦ на месте Приокского рынка продадут на торгах. ФОТО: телеграм-канал Сергея Баринова.

В Нижегородской области Арбитражный суд принял решение об изъятии у собственника недостроенного здания ТЦ на территории бывшего Приокского рынка. Таким образом, суд поддержал иск министерства имущественных и земельных отношений. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Сергей Баринов.

- Это первый в регионе случай изъятия объекта незавершенного строительства путем продажи его с публичных торгов, - отметил Сергей Баринов.

По словам министра, данный участок инвестор получил еще в 2006 году. В соответствии с договором новое здание ТЦ там должно было быть построено в течение десяти лет. Однако к заявленной дате достроить не успел. С тех пор сроки неоднократно продлялись, но здание так и не было построено.

- Когда все возможные сроки для продления были исчерпаны – подали в суд, - объяснил Сергей Баринов. - В ближайшее время выставим недострой на торги. А участок рядом с ним, где бывший застройщик организовал стихийный рынок, будет приведен в порядок. Здесь в сентябре 2023 год организуем современный и комфортный крытый рынок. Привыкшие к этому месту предприниматели смогут продолжить работу на законных основаниях.