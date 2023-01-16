Рейсы нижегородского автобуса А-50 синхронизируют с поездом «Санкт-Петербург — Самара». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рейсы нижегородского маршрута А-50 синхронизируют с поездом «Санкт-Петербург - Самара» с 18 января 2023 года. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алена Чернышова.

Согласно информации, будет изменено время отправления двух рейсов маршрута А-50 с конечной остановки «Аэропорт». Это необходимо для синхронизации транспорта с временем прибытия поезда «Санкт-Петербург — Самара» на железнодорожную станцию «Стригино». Так, рейсы в 9:40 переносятся на 9:45, а рейсы на 10:15 будут отправляться теперь в 10:50.

Напомним, количество автобусов на маршруте Т-91 увеличилось в Нижнем Новгороде с 16 января 2023 года.