Еще 16 воркаут-площадок установят в Нижнем Новгороде в 2023 году. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Еще 16 воркаут-площадок установят в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.

Работа по созданию таких спортивных зон началась еще в 2019 году. И с каждым годом их количество только росло. В настоящее время таких площадок насчитывается 43. Как отметил глава города, даже зимой они не пустуют.

- Близость к дому, свободный доступ к различным тренажёрам собирает и профессионалов, и любителей всех возрастов, - подчеркнул Юрий Шалабаев.

По словам главы города, воркаут-площадки имеют травмобезопасное покрытие. Кроме того, они оснащены всевозможными турниками и силовыми тренажерами. Так, на спортивных площадках установили гимнастические кольца, брусья для отжимания, шведскую стенку, скамейки для пресса, рукоходы, баскетбольные кольца, а также теннисные столы.

Напомним, 16 воркаут-площадок появилось в Нижнем Новгороде в 2022 году.