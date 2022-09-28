16 воркаут-площадок установили в Нижнем Новгороде в 2022 году

Воркаут-площадка. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

16 воркаут-площадок появилось в Нижнем Новгороде в 2022 году. Спортивные зоны появились в городских дворах в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижнем Новгороде» на 2019 – 2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Спортплощадки на открытом воздухе пользуются популярностью, как у детей, так и у взрослых.

- Конечно, муниципалитет должен поддерживать такое стремление к здоровому образу жизни, поэтому каждый год мы стараемся расширить список спортплощадок. В следующем планируем добавить еще, как минимум, 14, - рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Власти постараются не только устанавливать спортивное оборудование на новых площадках, но и создавать зоны для занятий командными игровыми видами спорта. Также идет ремонт ранее построенных площадок.

Напомним, в мае мы сообщали, что Нижегородская область получит ещё 36,2 миллиона рублей из федерального бюджета на строительство «умных» спортплощадок и оснащение общественных пространств уличными тренажёрами в 2022 году.

Также сообщалось, что нижегородцы жаловались на платные спортплощадки в парке «Швейцария».

- В парке «Швейцария» появился оператор спортивных площадок. Его обязанность прежде всего - обслуживать все спортивные объекты парка, наполнять их секциями, занятиями с тренерами и инструкторами. И самое главное - сохранить бесплатное посещение всех спортивных площадок для всех желающих. Установить такой график работы, чтобы он устраивал большинство любителей спорта, - пояснили официальные представители нижегородского парка «Швейцария».

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