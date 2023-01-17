Сотрудницу Ozon, набросившуюся на посетителей в Нижнем Новгороде, уволили. ФОТО: Регион-52

Скандальная история с агрессивной сотрудницей пункта выдачи Ozon в Нижнем Новгороде, получила продолжение. Сегодня девушка, закатившая истерику и набросившаяся на посетителей, была уволена.

Напомним, возмутительный видеоролик облетел социальные сети накануне. На кадрах видно, как оператор пункта выдачи материт, а потом и набрасывается на посетителей – девушку, ее сына и мать. При этом сама сотрудница закатывает истерику и кричит на все помещение. Все эту сцену посетительница сняла на видео. Сегодня этот ролик прокомментировали и в самой компании.

- Для компании Ozon неприемлемо проявление любой агрессии по отношению к клиентам, тем более физической силы и оскорблений, -прокомментировали инцидент «КП-Нижний Новгород».

- Мы осуждаем поведение оператора пункта выдачи заказов и незамедлительно приняли меры - на данный момент сотрудник больше не работает в пункте. Мы приносим извинения клиенту и постараемся компенсировать женщине и ребенку причиненный ущерб.

Тем временем полиция уже начала проверку по данному инциденту. С заявлением в правоохранительные органы обратилась пострадавшая клиентка.