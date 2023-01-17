Полиция проводит проверку после нападения на ребенка в нижегородском пункте выдачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде полиция организовала проверку после инцидента, произошедшего в пункте выдачи популярного маркетплейса, где сотрудница напала на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Все произошло на днях в микрорайоне Юг на Автозаводе. Там в пункт выдачи заказов на Южном бульваре пришла посетительница с ребенком, однако сотрудница не смогла выдать ей заказ из-за технической ошибки. Тогда женщина потребовала вернуть ей товар или деньги, в ответ на это сотрудница пункта начала хамить, оскорблять посетительницу матом и попыталась выбить телефон из рук. А когда покупательница сообщила, что обратится в полицию, работница ударила ее сына.

Сейчас действия сотрудницы пункта выдачи проверяют правоохранители.