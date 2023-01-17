Возле больницы имени Семашко планируют построить храм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возле Нижегородской областной больницы планируют построить храм. Об этом сообщается в проекте межевания на сайте администрации Нижнего Новгорода.

В соответствии с документами, храм планируется построить возле дома № 190 на улице Родионова. Площадь участка составляет 1 313 квадратных метров. Инициатором строительства стала нижегородская митрополия. Проект межевания территории должен быть подготовлен за счет епархии.

Напомним, ранее мы писали, что храм хотят построить в Нижнем Новгороде у ЖК «Аквамарин». На данный момент вопрос строительства еще обсуждается.

Проект подготовила Нижегородская епархия совместно с компанией «Сфера». Планируется, что храм будет построен в границах площади Комсомольской, улиц Июльских дней, Приокской, Октябрьской революции и реки Оки.