Храм планируют построить в нижегородском ЖК «Аквамарин» ФОТО: телеграм-канал «Нижегородская епархия РПЦ»

Храм хотят построить в Нижнем Новгороде у ЖК «Аквамарин». На данный момент вопрос строительства еще обсуждается. Об этом сообщает «АиФ-НН» со ссылкой на городскую администрацию.

Проект подготовила Нижегородская епархия совместно с компанией «Сфера». Планируется, что храм будет построен в границах площади Комсомольской, улиц Июльских дней, Приокской, Октябрьской революции и реки Оки.

Стоит отметить, что на первом этапе строительства объекта будет уложен асфальт, а на втором – возведен храм. Кроме того, в плане проекта указано строительство открытой парковки на 13 машин.

Напомним, медицинский диагностический центр хотят построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Проектное решение учреждения одобрил Архитектурный совет.