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НовостиОбщество17 января 2023 11:51

Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка на пожаре в Нижегородской области

Страшная трагедия произошла 16 января 2023 года
Полина ШИБАЛКИНА
Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка на пожаре в Нижегородской области.

Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка на пожаре в Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Уголовное дело возбудили из-за гибели маленького ребенка, который заживо сгорел в частном доме в Сокольском районе. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, страшная трагедия произошла 16 января 2023 года в деревне Блудово Сокольского района Нижегородской области. Там во время жуткого пожара погиб маленький ребенок. Тело малыша обнаружили только при разборе завалов.

На место происшествия сразу же выехали следователи. Они завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также осмотрели тело ребенка. Сообщается, что повреждений криминального характера не обнаружено.

Предварительно, очаг возгорания находился в комнате. Следователи предполагают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Установлено, что во время возгорания ребенок находился в доме вместе с бабушкой. Сейчас женщина госпитализирована с ожогами в районную больницу.