Маленький ребенок заживо сгорел в частном доме под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшная трагедия произошла накануне в деревне Блудово Сокольского района Нижегородской области – там во время пожара погиб маленький ребенок. Его тело было обнаружено только после разбора завалов.

- Сообщение о пожаре в деревянном доме поступило около шести часов вечера 16 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Первые пожарные подразделения прибыли к месту ЧП уже через 10 минут.

К сожалению, пожар был поздно обнаружен, поэтому к моменту прибытия пожарных дом уже вовсю полыхал. Огнем был охвачен и сам жилой дом, и надворные постройки.

Дом сгорел вместе с надворными постройками. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- В результате сгорел дом площадью 183 квадратных метров, - рассказали спасатели. – В тушении было задействовано 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

При разборе завалов на месте пожара было обнаружено тело маленького ребенка. К сожалению, малыш погиб. А вот его 65-летнюю родственницу удалось спасти – с ожогами женщина была доставлена в больницу.

- В настоящее время причина пожара устанавливается, - объясняют в региональном МЧС. – Не исключено, что виной всему детская шалость с огнем.