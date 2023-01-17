Нарушения расположения грузового транспорта начнут фиксировать в Нижнем Новгороде. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Нижнем Новгороде планируют запустить фиксацию нарушений расположения грузовиков на проезжей части с 18 января 2023 года. Об этом сообщили в группе новой маршрутной сети ВКонтакте.

Так, дорожные камеры будут установлены на четырех участках: в Канавинском районе по улице Кузбасская у дома №7Б, в Приокском районе на улице Ларина у дома №1, а также в Ленинском районе по улице Удмуртская у дома №67 и на проспекте Ленина в районе дома № 54a.

Напомним, комплекс фотовидеофиксации записал около 300 нарушений ПДД на Окском съезде за 1 декабря.