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НовостиОбщество17 января 2023 10:18

Нарушения расположения грузового транспорта начнут фиксировать в Нижнем Новгороде

Фиксация появится в трех районах
Полина ШИБАЛКИНА
Нарушения расположения грузового транспорта начнут фиксировать в Нижнем Новгороде.

Нарушения расположения грузового транспорта начнут фиксировать в Нижнем Новгороде.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Нижнем Новгороде планируют запустить фиксацию нарушений расположения грузовиков на проезжей части с 18 января 2023 года. Об этом сообщили в группе новой маршрутной сети ВКонтакте.

Так, дорожные камеры будут установлены на четырех участках: в Канавинском районе по улице Кузбасская у дома №7Б, в Приокском районе на улице Ларина у дома №1, а также в Ленинском районе по улице Удмуртская у дома №67 и на проспекте Ленина в районе дома № 54a.

Напомним, комплекс фотовидеофиксации записал около 300 нарушений ПДД на Окском съезде за 1 декабря.