Выпуск автобусов увеличен на маршруте Т-91 в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество автобусов на маршруте Т-91 увеличилось в Нижнем Новгороде с 16 января 2023 года. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алена Чернышова.

Так, в настоящее время на линии маршрута Т-91 работает 11 машин. В результате этого в час пик интервал движения снижен с 20-28 минут до 9-12 минут. Кроме того, руководство ООО «АвтоЛигаТранс-НН», которое обслуживает данный маршрут, планирует обеспечить полное отображение автобусов в навигационной системе до конца этой недели.

По словам Алены Чернышовой, по сравнению с прошлой неделей также выпуск увеличен на автобусных маршрутах Т-3, Т-13, Т-18, Т-37, Т-45, Т-65, Т-67, Т-70, А-3, А-8, А-17, А-35, А-71 и А-95.

Напомним, новый автобусный маршрут А-84 появился в Нижнем Новгороде в январе 2023 года. Он курсирует по маршруту от поселка Новое Доскино и до площади Киселева.