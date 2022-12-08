Автобусный маршрут А-84 появится в Нижнем Новгороде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый автобусный маршрут А-84 появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

Так, автобусы будут ходить по маршруту от поселка Новое Доскино и до площади Киселева. Их запустят с января 2023 года.

По словам Артема Бафанова, ни один из маршрутов Нижнего Новгорода не был отменен. Все изменения направлены только на улучшение транспортного обслуживания.

Также директор ЦРТС сообщает, что сейчас новая маршрутная сеть работает в тестовом режиме. И в январе будут подведены итоги. На заседании обсудят результаты года и обращения нижегородцев.

Как сказал Артем Бафанов, основные претензии жителей Нижнего Новгорода касаются увеличенных интервалов и нарушений расписаний, а не работ маршрутной сети.

- Мы все знаем, что нарушение расписаний связано с дефицитом водительских кадров. На сегодняшний день это порядка 45%. И такая проблема по всей стране, - отметил директор ЦРТС.

В настоящее время для устранения проблем принимаются меры. Например, в декабре зарплата водителей НПАТа увеличится на 30%. Также иногородним водителям предоставят бесплатное проживание в пансионате «Зеленый город».