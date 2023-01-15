В Вачском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Вачском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. Водитель машины скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла в тёмное время суток на 368 километре автодороги «Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород».

– За спиной Павлово, а впереди рабочий посёлок Вача, – рассказывает инспектор ГИБДД. – Автомобиль наехал на пешехода и тот от травм скончался на месте. Водитель скрылся с места проишествия.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полицейские будут разыскивать водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода.

Напомним, что серьезные проблемы для себя и других создал несознательный 48-летний мужчина в Воротынском районе. Он, сев за руль пьяным, устроил массовую аварию. Столкновение трех автомобилей произошло на 555 километре трассы «Москва – Уфа» 14 января.

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