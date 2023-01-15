Пассажиропоток вырос на 8,2% после внедрения новой нижегородской транспортной реформы

Пассажиропоток вырос на 8,2% после внедрения новой маршрутной сети на территории Нижнего Новгорода. Тестирование новой транспортной реформы началось 23 августа 2022 года. Об этом в интервью телекомпании «Волга» сообщил директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

Также на 21% вырос пассажиропоток льготных категорий граждан.

– В том числе можно говорить об «обелении», потому что большее количество стало пользоваться транспортными картами. И у нас в субъекте на сегодняшний день самый высокий показатель по оплате безналичным способом среди регионов, в которых пока нет брутто-контрактов, – поделился Артем Бафанов.

Напомним, что в ближайших планах – появление новых и продление действующих маршрутов. Также в 2023 году в ряде городов (Арзамас, Городец, Кстово, Богородск) продолжится работа по подключению автобусов и маршруток к государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Среди положительных итогов работы новой маршрутной сети экспертной группой были отмечены: введение льгот на всех маршрутах, внедрение пересадочных тарифов, оснащение общественного транспорта голосовым оборудованием и блоками для отображения в навигационных информационной системе.

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