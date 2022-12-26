Итоги тестового режима новой маршрутной сети подвели в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Эксперты, перевозчики, а также представители администраций Нижнего Новгорода, Дзержинска и Бора подвели первые итоги тестового режима новой маршрутной сети Нижегородской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам директора ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артема Бафанова, в работе транспорта произошли изменения, пока локальные. Они связаны с запуском новых и продлением действующих маршрутов.

Кроме того, Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области впервые утвердило расписание маршрутов частных перевозчиков.

В ближайших планах – появление новых и продление действующих маршрутов. Также в 2023 году в ряде городов (Арзамас, Городец, Кстово, Богородск) продолжится работа по подключению автобусов и маршруток к государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Среди положительных итогов работы новой маршрутной сети экспертной группой были отмечены: введение льгот на всех маршрутах, внедрение пересадочных тарифов, оснащение общественного транспорта голосовым оборудованием и блоками для отображения в навигационных информационной системе.

Члены экспертной группы обсудили обращения граждан. До 80 процентов жалоб нижегородцев связаны с увеличением интервалов и с недостаточным количеством транспорта. Происходит это из-за нехватки водителей. Но на данный момент наблюдается положительное изменение ситуации, пусть и постепенное. Дефицит в «Нижегородпассажиравтотрансе» сокращается за счет увеличения заработной платы, предоставления шоферам бесплатного проживания, а также благодаря введению ДМС.

– Переход на новую маршрутную сеть необходим. Ее введение не может происходить только в положительном ключе. Те проблемы и трудности, которые сейчас выявлены, безусловно, подлежат отработке, чтобы на последующих этапах их уже не возникало, – отметил директор Института транспортных систем НГТУ имени Р.Е. Алексеева Антон Тумасов.